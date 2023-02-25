Fares Aggoune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Aggoune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Aggoune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Aggoune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Aggoune 7 Mayıs 1990 tarihinde Bologhine şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Aggoune Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fares Aggoune, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fares Aggoune'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fares Aggoune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Aggoune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares Aggoune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Aggoune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2013 yılında JSM Bejaia

1 Temmuz 2014 yılında USO Amizour

1 Ocak 2015 yılında JSM Tiaret

1 Temmuz 2015 yılında O Médéa

1 Temmuz 2016 yılında JS Saoura

6 Ocak 2017 yılında RC Rélizane

30 Haziran 2017 yılında JS Saoura

30 Temmuz 2017 yılında RC Rélizane

1 Temmuz 2018 yılında CABB Arreridj

25 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

25 Eylül 2020 yılında NA Hussein Dey

23 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Fares Aggoune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Aggoune şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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