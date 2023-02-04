Fares Chaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Chaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Chaibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Chaibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Chaibi 28 Kasım 2002 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Chaibi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jamal Saad yapmaktadır. Fares Chaibi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fares Chaibi'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fares Chaibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fares Chaibi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fares Chaibi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Chaibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Toulouse U19

1 Temmuz 2020 yılında Toulouse B

1 Temmuz 2022 yılında Toulouse

Fares Chaibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Chaibi şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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