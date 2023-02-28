Fares El Sayed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares El Sayed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares El Sayed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares El Sayed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares El Sayed 15 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fares El Sayed Diab şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares El Sayed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fares El Sayed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria U23 futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria U23 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fares El Sayed'nin Ittihad Alexandria U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fares El Sayed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares El Sayed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares El Sayed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares El Sayed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Ittihad U19

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad U23

Fares El Sayed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares El Sayed şuan Ittihad Alexandria U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Fares El Sayed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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