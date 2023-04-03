Fares Garzae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Garzae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Garzae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Garzae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Garzae 13 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Garzae Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Fares Garzae'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fares Garzae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Garzae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares Garzae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Garzae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Garzae şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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