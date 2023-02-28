Fares Hatem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Hatem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Hatem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Hatem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Hatem 21 Ocak 2003 tarihinde Sharkia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da فارس حاتم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Hatem Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vuvuzela yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish U23 futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Fares Hatem'nin Tala'ea El Gaish U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fares Hatem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Hatem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares Hatem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Hatem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Hatem şuan Tala'ea El Gaish U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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