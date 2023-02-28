Fares Megahed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Megahed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Megahed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Megahed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Megahed 20 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Megahed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fares Megahed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fares Megahed'nin Smouha SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fares Megahed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Megahed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares Megahed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Megahed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Smouha

Fares Megahed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Megahed şuan Smouha SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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