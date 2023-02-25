Fares Nechat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Nechat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Nechat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Nechat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Nechat 25 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Fares Nechat Djabri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Nechat Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Fares Nechat'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fares Nechat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Nechat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fares Nechat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Nechat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında JS Kabylie

Fares Nechat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Nechat şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Fares Nechat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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