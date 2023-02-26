Farhad Kermanshahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farhad Kermanshahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farhad Kermanshahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farhad Kermanshahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farhad Kermanshahi 29 Eylül 1996 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Farhad Majd Kermanshahi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farhad Kermanshahi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Farhad Kermanshahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naft Masjed Soleyman FC futbol takımında oynamaktadır. Naft Masjed Soleyman FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Farhad Kermanshahi'nin Naft Masjed Soleyman FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farhad Kermanshahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farhad Kermanshahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farhad Kermanshahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farhad Kermanshahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sh Tabriz

11 Temmuz 2018 yılında Gol Gohar

20 Temmuz 2019 yılında Mes Kerman

27 Ağustos 2020 yılında Naft M.I.S F.C.

28 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

26 Ocak 2023 yılında Naft M.I.S F.C.

Farhad Kermanshahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farhad Kermanshahi şuan Naft Masjed Soleyman FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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