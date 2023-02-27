Farhad Zavoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farhad Zavoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farhad Zavoshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farhad Zavoshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farhad Zavoshi 8 Şubat 2003 tarihinde Piranshahr, West Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرهاد زاوشی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farhad Zavoshi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farhad Zavoshi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Farhad Zavoshi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farhad Zavoshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farhad Zavoshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Farhad Zavoshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farhad Zavoshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında KIA U19

10 Ekim 2019 yılında Esteghlal U19

9 Eylül 2021 yılında Havadar SC

Farhad Zavoshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farhad Zavoshi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Farhad Zavoshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İran U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.