Fariborz Gerami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fariborz Gerami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fariborz Gerami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fariborz Gerami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fariborz Gerami 2 Mayıs 1993 tarihinde Sari, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فریبرز گرامی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fariborz Gerami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fariborz Gerami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 20 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Fariborz Gerami'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fariborz Gerami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fariborz Gerami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fariborz Gerami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fariborz Gerami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Steel Azin

1 Temmuz 2013 yılında Padideh

1 Temmuz 2014 yılında FC Nassaji M.

23 Aralık 2015 yılında Padideh

2 Şubat 2019 yılında Pars Jam

6 Eylül 2020 yılında Saipa FC

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2022 yılında Havadar SC

Fariborz Gerami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fariborz Gerami şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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