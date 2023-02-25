Farid Chaal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Chaal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid Chaal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid Chaal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid Chaal 3 Temmuz 1994 tarihinde Beni Douala şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid Chaal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farid Chaal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Farid Chaal'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farid Chaal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid Chaal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farid Chaal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid Chaal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC Alger

30 Temmuz 2015 yılında USM El Harrach

30 Haziran 2016 yılında MC Alger

Farid Chaal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid Chaal şuan MC Alger takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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