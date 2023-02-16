Farid El Melali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid El Melali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Farid El Melali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Farid El Melali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Farid El Melali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid El Melali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid El Melali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid El Melali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid El Melali 5 Mayıs 1997 tarihinde Blida şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid El Melali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farid El Melali, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 9 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Farid El Melali'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farid El Melali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/el_melalifarid28/

Farid El Melaliboyu ve yaşı kaç

Farid El Melali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid El Melali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Farid El Melali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid El Melali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Paradou AC

9 Ağu 2018 yılında Angers SCO

7 Ocak 2022 yılında Pau FC

30 Haziran 2022 yılında Angers SCO

Farid El Melali kimdir

Farid El Melali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid El Melali şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paradou AC (2013-2016)

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Farid El Melali nereli

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