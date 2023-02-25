Farid Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Nabiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Farid Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Farid Nabiyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Farid Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Nabiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Farid Nabiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Nabiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid Nabiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid Nabiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid Nabiyev 22 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Fərid Ayaz oğlu Nəbiyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid Nabiyev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farid Nabiyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Farid Nabiyev'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farid Nabiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid Nabiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Farid Nabiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid Nabiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Slavia Prag B

29 Mart 2018 yılında FC Shevardeni

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag B

16 Ocak 2020 yılında Viktoria Zizkov

23 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK

Farid Nabiyev kimdir

Farid Nabiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid Nabiyev şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Farid Nabiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U17 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Farid Nabiyev nereli

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