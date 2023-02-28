Farid Shawky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Shawky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid Shawky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid Shawky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid Shawky 19 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da فريد شوقى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid Shawky Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Farid Shawky'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farid Shawky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid Shawky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farid Shawky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid Shawky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında El Dakhlia

4 Ağustos 2016 yılında El Masry

10 Ocak 2023 yılında Gaish

30 Haziran 2023 yılında El Masry

Farid Shawky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid Shawky şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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