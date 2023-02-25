Farid Yusifli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid Yusifli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid Yusifli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid Yusifli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid Yusifli 20 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Yusifli Fərid Yalçın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid Yusifli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farid Yusifli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Farid Yusifli'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farid Yusifli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/y.f_27_/

Farid Yusifli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid Yusifli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farid Yusifli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid Yusifli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Neftçi Baku

Farid Yusifli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid Yusifli şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Farid Yusifli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neftchi Baku

Azerbaycan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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