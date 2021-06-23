Fariha isminin anlamı nedir, Fariha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fariha isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fariha ismi ne demek, Fariha ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fariha isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fariha İsminin anlamı nedir? TDK Fariha anlamı:

TDK'da Fariha isminin anlamı bulunmamaktadır.

Fariha İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fariha ismi Kuran'da geçmemektedir.

Fariha isminin kökeni:

Fariha ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Fariha ismini kullanan bulunmamaktadır.

Fariha isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Fariha isminin rengi:

Altuni

Fariha ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Fariha isminin Harf Analizi Nedir ?

Fariha ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

Fariha isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fariha ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

A: 1

R: 21

İ: 12

H: 10

A: 1

= 52– Fariha İsminin Numeroloji Toplamı 52’dir.

Fariha isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fariha ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fariha isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6A: 1R: 9İ: 9H: 8A: 1 = 34

3 + 4 = 7 Kader sayısıdır

Fariha isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!