Farihd Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farihd Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farihd Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farihd Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farihd Ortega 8 Ocak 2004 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Farihd André Ortega Barquero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farihd Ortega Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farihd Ortega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Farihd Ortega'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Farihd Ortega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/farihdortegab/

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http://www.facebook.com/farihd.ortega

Farihd Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farihd Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Farihd Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farihd Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2022 yılında Dep. Municipal

Farihd Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farihd Ortega şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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