Faris Boukerrit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Boukerrit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Boukerrit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Boukerrit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Boukerrit 9 Mart 1998 tarihinde Chlef şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Faris Ben Abdelhamid Boukerrit şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Boukerrit Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Faris Boukerrit'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faris Boukerrit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Boukerrit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Boukerrit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Boukerrit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında ASM Oran

1 Ekim 2021 yılında CS Constantine

Faris Boukerrit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Boukerrit şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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