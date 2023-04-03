Faris Hackovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Hackovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Hackovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Faris Hackovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Faris Hackovic 30 Mayıs 2005 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Faris Hackovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Faris Hackovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Faris Hackovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Faris Hackovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar U19
Faris Hackovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Faris Hackovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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