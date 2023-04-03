Faris Hackovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Hackovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Faris Hackovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faris Hackovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.