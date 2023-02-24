Faris Handzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Handzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faris Handzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faris Handzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Faris Handzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Handzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faris Handzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Handzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Handzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Handzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Handzic 27 Mayıs 1995 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faris Handžić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Handzic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faris Handzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Faris Handzic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faris Handzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Handzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Faris Handzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Handzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Sarajevo

31 Ocak 2015 yılında KVC Westerlo

1 Ekim 2015 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2016 yılında Banska Bystrica

16 Şubat 2017 yılında Velez Mostar

25 Ocak 2018 yılında Igman Konjic

6 Şubat 2019 yılında NK Vinogradar

9 Ağustos 2019 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

10 Mart 2022 yılında HNK Orasje

12 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

2 Şubat 2023 yılında FK Gorazde

Faris Handzic kimdir

Faris Handzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Handzic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Faris Handzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Faris Handzic nereli

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