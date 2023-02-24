Faris Hasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Hasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Hasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Hasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Hasic 14 Haziran 2003 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faris Hasić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Hasic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faris Hasic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Faris Hasic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faris Hasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Hasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Hasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Hasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında FK MDK U17

1 Temmuz 2020 yılında FK MDK U19

1 Şubat 2022 yılında Mladost Kakanj

Faris Hasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Hasic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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