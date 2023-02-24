Faris Hukara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Hukara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Hukara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Hukara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Hukara 12 Ocak 1999 tarihinde Gorazde şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Hukara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Faris Hukara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK TOSK Tesanj futbol takımında oynamaktadır. NK TOSK Tesanj takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Faris Hukara'nin NK TOSK Tesanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faris Hukara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Hukara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Hukara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Hukara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

27 Temmuz 2020 yılında TOSK Tesanj

5 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

8 Temmuz 2022 yılında TOSK Tesanj

Faris Hukara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Hukara şuan NK TOSK Tesanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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