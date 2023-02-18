Faris Krkalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Krkalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Krkalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Krkalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Krkalic 15 Haziran 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faris Krkalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Krkalic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Faris Krkalic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Faris Krkalic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faris Krkalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Krkalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Krkalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Krkalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U17

31 Ağu 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

29 Temmuz 2020 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2022 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

2 Şubat 2023 yılında NK Kustosija

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Faris Krkalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Krkalic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Faris Krkalic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U18 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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