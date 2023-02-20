Faris Moumbagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Moumbagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Moumbagna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Moumbagna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Moumbagna 1 Temmuz 2000 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Faris Pemi Moumbagna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Moumbagna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Faris Moumbagna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faris Moumbagna'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Faris Moumbagna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Moumbagna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Moumbagna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Moumbagna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2018 yılında Bethlehem Steel

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

18 Mayıs 2020 yılında Kristiansund

26 Ağustos 2021 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2022 yılında Kristiansund

31 Ocak 2023 yılında Bodø/Glimt

Faris Moumbagna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Moumbagna şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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