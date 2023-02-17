Faris Zubanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Zubanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Zubanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Zubanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Zubanovic 12 Haziran 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faris Zubanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Zubanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC SPORT yapmaktadır. Faris Zubanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Faris Zubanovic'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faris Zubanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Zubanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Zubanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Zubanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2019 yılında Fremad Amager

11 Eylül 2020 yılında Tuzlaspor

5 Şubat 2021 yılında Velez Mostar

19 Ocak 2022 yılında ND Bilje

1 Temmuz 2022 yılında NK Fuzinar

3 Şubat 2023 yılında Vorwärts Steyr

Faris Zubanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Zubanovic şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Faris Zubanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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