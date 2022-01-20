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Fariza ne demek, TDK'ya göre Fariza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fariza kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fariza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fariza nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fariza kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fariza ne demek, TDK'ya göre Fariza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fariza ne demek? Fariza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fariza kelimesi. Peki fariza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fariza nedir, fariza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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FARİZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fariza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fariza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fariza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı buyruğu
- Yapılması gerekli ödev, görev
- İslam hukukuna uygun bir biçimde mirasçılara düşen pay

FARİZA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hac farizası.

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