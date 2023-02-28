Farkhod Bekmuradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farkhod Bekmuradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farkhod Bekmuradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farkhod Bekmuradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farkhod Bekmuradov 8 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фарход Бекмурадов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farkhod Bekmuradov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farkhod Bekmuradov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Farkhod Bekmuradov'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Farkhod Bekmuradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farkhod Bekmuradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farkhod Bekmuradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farkhod Bekmuradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FK Andijon

1 Mart 2018 yılında Loko Tashkent

16 Temmuz 2018 yılında FK Andijon

31 Aralık 2018 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2019 yılında FK Andijon

1 Ocak 2021 yılında Kokand 1912

12 Ocak 2022 yılında Metallurg Bk.

18 Ocak 2023 yılında FK Andijon

Farkhod Bekmuradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farkhod Bekmuradov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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