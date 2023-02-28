Farkhod Mirakhmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farkhod Mirakhmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farkhod Mirakhmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farkhod Mirakhmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farkhod Mirakhmatov 5 Ağustos 1994 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фарход Мирахматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farkhod Mirakhmatov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Farkhod Mirakhmatov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Farkhod Mirakhmatov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Farkhod Mirakhmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farkhod Mirakhmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farkhod Mirakhmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farkhod Mirakhmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FK Oqtepa

1 Temmuz 2016 yılında FK Obod

14 Şubat 2018 yılında Sogdiana

9 Temmuz 2018 yılında FK Andijon

1 Ocak 2021 yılında Navbahor

17 Temmuz 2021 yılında Bunyodkor

31 Aralık 2021 yılında Navbahor

10 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Farkhod Mirakhmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farkhod Mirakhmatov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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