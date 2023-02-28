Farkhod Sokhibzhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farkhod Sokhibzhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farkhod Sokhibzhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farkhod Sokhibzhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farkhod Sokhibzhonov 14 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фарҳод Соҳибжонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farkhod Sokhibzhonov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Farkhod Sokhibzhonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Farkhod Sokhibzhonov'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Farkhod Sokhibzhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farkhod Sokhibzhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farkhod Sokhibzhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farkhod Sokhibzhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FK Andijon

Farkhod Sokhibzhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farkhod Sokhibzhonov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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