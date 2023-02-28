Farkhod Utkirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farkhod Utkirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farkhod Utkirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farkhod Utkirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farkhod Utkirov 30 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Уткиров Фарход şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farkhod Utkirov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına - tarihinde katılmıştır. Farkhod Utkirov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farkhod Utkirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farkhod Utkirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farkhod Utkirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farkhod Utkirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farkhod Utkirov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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