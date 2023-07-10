Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye makamına gelip sorunları ve taleplerini ileten vatandaşların yanı sıra boş zamanlarında vatandaşların ayağına kadar gidip sorunlarına çözüme kavuşturuyor.

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Farklı bir belediye başkanlığı sergileyerek İlçe halkının sorunlarını ayaklarına giderek dinliyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye makamına gelip sorunları ve taleplerini ileten vatandaşların yanı sıra boş zamanlarında vatandaşların ayağına kadar gidip sorunlarına çözüme kavuşturuyor.

Göreve geldiği günden beri ilçe halkı ile boş vakitlerinde bir araya gelen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu sefer de kahveleri gezerek vatandaşların sorunları dinledi. "Halkımızın sorunlarını, sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek bizim görevimiz" diyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Bizlere gelemeyene biz gideriz anlayışıyla bugün kahveleri gezdim.

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KAHVELERİ GEZEREK VATANDAŞLARIN SORUNLARI DİNLEDİ

İlçemize daha iyi hizmet götürebilmek adına vatandaşlarımızı dinlemeye ve onların sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Onların evlerine masalarına konuk oluyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın ilçemizde yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini de öğreniyoruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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