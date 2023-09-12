Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi

Antalya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılına yeni şubesiyle merhaba diyen eğitim kurumu, farklı milletlerden çok sayıda öğrenciyi aynı çatı altında bir araya getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi

Antalya'da 2023-2024 eğitim öğretim yılına yeni şubesiyle merhaba diyen eğitim kurumu, farklı milletlerden çok sayıda öğrenciyi aynı çatı altında bir araya getirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da çok sayıda şubesiyle eğitim hayatına devam eden Gökkuşağı Koleji, 2023-2024 eğitim öğretim yılına Antalya'da yeni açtığı kampüsü ile eğitim öğretim hayatına "merhaba" dedi. Yerli ve yabancı velilerin yoğun talepleri üzerine kampüs açma kararı alan okul, uluslararası eğitim anlayışı ve başarılarıyla fark oluşturmaya devam ediyor. Gökkuşağı Koleji, IB (International Baccalaureate) ve Cambridge International School gibi prestijli uluslararası programlar sayesinde öğrencilerine dünya standartlarında eğitim sunuyor. Okulun "CAP Programı: Aktif Ol, Geleceğini Şekillendir!" sloganıyla başlatılan Creativity-Activity Program; öğrencilere üreticilik, aktivite ve keşfetme becerilerini geliştirmek için özel imkânlar sunuyor. The Duke of Edinburgh's Award Programı ile öğrencilere liderlik, iş birliği, sosyal sorumluluk ve kişisel gelişim gibi kilit beceriler kazandıran Kolej, öğrencilerin geleceğe en verimli şekilde hazırlanmalarını hedefliyor.

Öğrenciler eğlenceyle karşılandı

Okul bahçesi çerçevesinde düzenlenen "Garden Day" programı ile öğrenciler, doğal dünya ile bağlantı kurarak odaklanma, sabır, işbirliği, takım çalışması ve sosyal becerilerini geliştiriyorlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla sabah erken saatlerde öğrenciler ve veliler okula akın etti. Öğrenciler okul içerisinde maskotlarla ve Sonive Transformers robot ve bando ile karşılandı. Uzun bir süre ise DJ performansları ile eğlendi. Ardından ise jonglör ve bubble show gösterisiyle renkli anlar yaşandı. Öğrencilerin eğlencesine zaman zaman aileler de eşlik etti.

Çok sayıda milletten öğrenci tek çatı altında

Özel Gökkuşağı Okulları Antalya Kampüsü Okul Müdürü Eda Çakı, "Kurumumuz 26 yıldır eğitim öğretim faaliyetinin içerisinde yer alıyor. Antalya'da 8'inci şubemizi açtık. Öğrencilerimiz ve velilerimiz başta olmak üzere hepimiz heyecanlıyız. Sabah büyük bir festivalle kapılarımızı açtık. Öğrenci ve velilerimizle mutlu bir gün geçirdik. Yoğun bir katılımın olması bizi çok mutlu etti. Gökkuşağı okulları uluslararası eğitim programlarını Türkiye'ye getiren ilk özel okul sıfatıyla özel bir yere sahip. Biz de farklı milletlerden pek çok çocuğu aynı çatı altında topladık" dedi.

Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi

Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi

Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi

Farklı milletlerden çok sayıda öğrenci aynı çatı altında bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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