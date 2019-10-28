Farklı tatları birleştiren mekan: Osmanlı Tulumbacısı

Kayseri'de 2 yıldır faaliyet gösteren Osmanlı Tulumbacısı, 8 farklı tulumba çeşidinin yanı sıra bistro kafe olması özelliğiyle de vatandaşların uğrak mekanı oldu.

2 yıldır Kayseri'de faaliyet gösterdiklerini ve Türkiye genelinde 56 şubelerinin olduğunu söyleyen Osmanlı Tulumbacısı Kafe Restorant Kayseri Şubesi İşletme Sahibi Mehmet Soğman, sadece tulumba satışı yapmadıklarını, ayrıca mekanın bistro kafe olarak hizmet verdiklerini söyledi. Ailelerin rahatlıkla gelebileceği, oyun alanıyla da çocuklara da hitap ettiklerini kaydeden Soğman ; "Sadece tulumba satışı yapmıyoruz, burası bir bistro kafe. Bu bölgenin en büyük mekanlarından bir tanesi, 250 kişilik. Izgara çeşitleri, tost, hamburger, pizza, zengin kahvaltımız vardır. Burası genelde ailelerin geldiği, çocukların parkta oynadığı huzurlu bir ortam" dedi.

Doğum günleri, nişan gibi aktivitelere de ev sahipliği yapıyor"

Osmanlı Tulumbacısı olarak 865 metrekare alana sahip olduklarını ve çeşitli aktivitelerle vatandaşa hizmet sunduklarının altını çizen Soğman, "Burada doğum günleri, nişan, büyük kahve, küçük kahve, gibi aktivitelere de ev sahipliği yapıyoruz. Mekanımızda her cumartesi günü saat 20:00'den 23:00'e kadar Türk Sanat Müziği'nin eserleriyle misafirlerimizi ağırlıyoruz. Müşterilerimizden de çok destek aldığımız için yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

8 çeşit tulumba

Osmanlı tulumbasının özelliğini anlatan Soğman, vatandaşa 8 çeşit tulumba tatma imkanı tanıdıklarını da sözlerine ekledi. Vatandaşları Köşk mahallesi Köşk caddesi üzerinde bulunan mekanlarına davet eden Mehmet Soğman; "8 çeşit Osmanlı tulumbamız var. Bu tulumbanın imalatı Kocaeli'nde yapılıp bize -18 derecede gelir. Biz bu tulumbayı tekrardan tam olarak kızartıp şerbetleri kendimiz veriyoruz. Bunun özelliği bütün yapım aşamasındaki kullanılan ürünlerin doğal olması ve kesinlikle glikoz şurubunun olmadığı bir ürün. Bu tulumbanın 5-6 saat içinde tüketildiğinde çok leziz bir tadı vardır. Bizim tezgahımızda 2 saatte bir ürün çıkar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA