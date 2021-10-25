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Farklı zamanlarda benzer ölüm! Mahkeme Gamze Açar davasında yeni raporlar talep etti

Gamze Açar'ın Ankara'da iş görüşmesi için gittiği otelin balkonundan atılarak öldürüldüğü öne sürülmüştü. Mahkeme genç kızın hastalıkları, kullandığı ilaçlar gibi birçok kaydı talep etti. Dava ile ilgili aşamalar ve öldürülüş şekli akıllara Şule Çet'i getirdi.

Farklı zamanlarda benzer ölüm! Mahkeme Gamze Açar davasında yeni raporlar talep etti

17 yaşındaki Gamze Açar Ankara'da yaşıyordu. 31 Ekim 2020 tarihinde iş görüşme için gittiği Kızılcahamam'daki bir otelin 5. katındaki odanın balkonundan atılarak öldürüldüğü öne sürülmüştü. Açar'ı iş görüşmesi vaat ederek kandıran sanık Rıza Doğan ve kardeşi Mehmet Doğan'ın da aralarında yer aldığı 5 kişi hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Farklı zamanlarda benzer ölüm! Mahkeme Gamze Açar davasında yeni raporlar talep etti

İNTİHAR İDDİASI

İddianame sanıkların fikir ve eylem birlikteliği ile maktule zor kullanarak cinsel istismarda bulunduklarını ve işledikleri suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla Gamze Açar’ı zorla tutulduğu odadan yardım istemek amacıyla çıktığı balkondan atarak öldürmelerini içeriyor. Sanıklar savunmalarında; genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisini balkondan aşağı atarak intiharda bulunduğunu söylediler.

Farklı zamanlarda benzer ölüm! Mahkeme Gamze Açar davasında yeni raporlar talep etti

Adli Tıp Kurumuna yazı yazan Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘maktulün ölümünün atılma/itme sonucu mu, düşme sonucu mu olduğu hususunda, mağdurda çıkan prostat örneklerinin bir kişiye mi birden fazla kişiye mi ait olduğu ayrıca sanıklara ait olup olmadığı’ konularında rapor istedi. Ayrıca, mağdurun tırnak altında yer alan DNA'ların tokalaşma esnasında bulaşıp bulaşılamayacağı ilgili rapor mahkeme tarafından talep edildi. 

Farklı zamanlarda benzer ölüm! Mahkeme Gamze Açar davasında yeni raporlar talep etti

TÜM KAYITLAR İSTENDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yazı yazan mahkeme, genç kızın tedavi gördüğü ve teşhisi bulunan hastalıklarla beraber hangi ilaçları kullandığına dair bilgi paylaşımı talep etti. Bunun yanı sıra Açar'ın kanında çıkan ilaç etken maddelerinin hangi ilaçlar olduğu konusunda daha önce Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazının cevabının beklenilmesine, sanıklar Rıza Doğan ile Mehmet Doğan’a ait HTS kayıtlarının gönderilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yazı yazılmasına karar verildi.

Farklı zamanlarda benzer ölüm! Mahkeme Gamze Açar davasında yeni raporlar talep etti

AKILLARA ŞULE ÇET DAVASI GELDİ

2018 yılında Gazi Üniversitesi öğrencisi olan Şule Çet bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmüştü. Çet'in öldürülmesine dair davada sanıklar benzer şekilde genç kızın intihar ettiği yönünde savunma yapmışlardı. Davada yer alan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi de Adli Tıp Kurumu'na benzer sorular sorarak rapor almışlardı.

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