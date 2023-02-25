Farley Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farley Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farley Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farley Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farley Rosa 14 Ocak 1994 tarihinde Santo Antônio do Jacinto şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Farley Vieira Rosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farley Rosa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Farley Rosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Farley Rosa'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Farley Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farley Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farley Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farley Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2011 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2013 yılında FK Sevastopol

22 Temmuz 2014 yılında Monte Azul-SP

1 Eylül 2014 yılında Apol. Limassol

30 Aralık 2015 yılında Monte Azul-SP

2 Ocak 2016 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2016 yılında Monte Azul-SP

9 Temmuz 2016 yılında Panetolikos

9 Ağustos 2018 yılında Ettifaq FC

13 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

7 Temmuz 2019 yılında Atromitos Athen

11 Ocak 2020 yılında Panetolikos

17 Ağustos 2020 yılında Fujairah SC

10 Şubat 2021 yılında H. Beer Sheva

22 Temmuz 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

15 Nisan 2022 yılında TJ Jinmen Tiger

Farley Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farley Rosa şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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