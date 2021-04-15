Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gezi için gönderilen 43 kişi dönmedi iddialarına açıklamaDiyanete bağlı ATİB kuruluşu, iftar paketleri dağıtarak faaliyetlerini sürdürüyorABD, Karar değiştirdi savaş gemilerini Karadeniz’e göndermekten vazgeçtiFarmakoloji Bölüm Direktörü . AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldıKeşan’da araç önce refüje ardından köprü duvarına çarptı 1 ölü, 2 yaralıKısıtlama saatleri değişince Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.NATO Kararını verdi tüm askerlerini Afganistan'dan çekiyorReal Madrid, Liverpool'a şans tanımayarak yarı finale çıktı(KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar’dan Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladıManchester City, Dortmund’u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Farmakoloji Bölüm Direktörü . AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Farmakoloji Bölüm Direktörü . AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Danimarka'da İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Covid-19'a karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı canlı yayın basın toplantısında bayıldı.

Farmakoloji Bölüm Direktörü . AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu. AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı.

AŞININ DURUDURULDUĞUNU AÇIKLARKEN BAYILDI

Çevrede bulunanlar Erichsen'in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen'in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.

KAYNAK:  İHLAS HABER AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT