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Faroe Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Faroe Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Faroe Adaları'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Faroe Adaları'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Faroe Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Faroe Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Faroe Adaları ya da Faroe Adaları, Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallığın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır. Toplam yüzölçümü 1400 km² olmakla beraber Ekim 2017'de nüfusu 50322 kişiydi

Faroe Adaları'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Faroe Adaları, 48244 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 215. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000062 olduğu görülmektedir.

Faroe Adaları'nın Müslüman Nüfus sayısı- kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Faroe Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Faroe Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Faroe Adaları'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Faroe Adaları'nın yüz ölçümü 1401 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Faroe Adaları'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0.1  km²    Karasal Alan : 1393 km²

Faroe Adaları'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Faroe Adaları'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Faroe Adaları'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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