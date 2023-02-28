Farouck Kabore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farouck Kabore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farouck Kabore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farouck Kabore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farouck Kabore 23 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farouck Kabore Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 2 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Farouck Kabore'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farouck Kabore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farouck Kabore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farouck Kabore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farouck Kabore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında El Sharkia

1 Ocak 2018 yılında Al-Ahli Ben.

2 Ocak 2019 yılında El Mokawloon

Farouck Kabore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farouck Kabore şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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