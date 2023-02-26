Farouk Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farouk Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farouk Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farouk Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farouk Adams 3 Nisan 1989 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farouk Adams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Farouk Adams'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farouk Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farouk Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farouk Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farouk Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Elmina Sharks

6 Ocak 2018 yılında Aduana Stars

9 Şubat 2022 yılında Gold Stars FC

Farouk Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farouk Adams şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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