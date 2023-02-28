Farrukh İkromov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farrukh İkromov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Farrukh İkromov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Farrukh İkromov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Farrukh İkromov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farrukh İkromov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Farrukh İkromov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farrukh İkromov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farrukh İkromov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farrukh İkromov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farrukh İkromov 9 Temmuz 1998 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фарруҳ Фарход оглы Икромов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farrukh İkromov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Farrukh İkromov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Farrukh İkromov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Farrukh İkromov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farrukh İkromov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Farrukh İkromov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farrukh İkromov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2023 yılında Navbahor

Farrukh İkromov kimdir

Farrukh İkromov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farrukh İkromov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Farrukh İkromov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 17 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Farrukh İkromov nereli

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