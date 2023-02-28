Farrukh Sayfiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farrukh Sayfiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farrukh Sayfiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farrukh Sayfiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farrukh Sayfiev 17 Ocak 1991 tarihinde Samarkand şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фаррух Каримович Сайфиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farrukh Sayfiev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Farrukh Sayfiev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Farrukh Sayfiev'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Farrukh Sayfiev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/farux.sayfiev?igshid=1tmqn58xuif3f

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Farrukh Sayfiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farrukh Sayfiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Farrukh Sayfiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farrukh Sayfiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2018 yılında Pakhtakor

Farrukh Sayfiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farrukh Sayfiev şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Farrukh Sayfiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 1 gol atmıştır.

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