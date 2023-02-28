Farrukhzhon İbrokhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farrukhzhon İbrokhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farrukhzhon İbrokhimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farrukhzhon İbrokhimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farrukhzhon İbrokhimov 15 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Фарруҳжон Иброҳимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farrukhzhon İbrokhimov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Farrukhzhon İbrokhimov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farrukhzhon İbrokhimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farrukhzhon İbrokhimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farrukhzhon İbrokhimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farrukhzhon İbrokhimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2019 yılında ara verdi

1 Ocak 2020 yılında Loko Tashkent

22 Temmuz 2021 yılında Metallurg Bk.

10 Şubat 2023 yılında FC Buxoro

Farrukhzhon İbrokhimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farrukhzhon İbrokhimov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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