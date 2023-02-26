Farshad Ahmadzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farshad Ahmadzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farshad Ahmadzadeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farshad Ahmadzadeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farshad Ahmadzadeh 23 Eylül 1992 tarihinde Urmia, West Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرشاد احمدزاده şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farshad Ahmadzadeh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Farshad Ahmadzadeh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Farshad Ahmadzadeh'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Farshad Ahmadzadeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farshad Ahmadzadeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farshad Ahmadzadeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farshad Ahmadzadeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Parseh Tehran

1 Temmuz 2012 yılında Persepolis

1 Temmuz 2013 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2015 yılında Persepolis

4 Temmuz 2018 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2019 yılında Persepolis

14 Ocak 2020 yılında Foolad

24 Ağustos 2021 yılında Sepahan

Farshad Ahmadzadeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farshad Ahmadzadeh şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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