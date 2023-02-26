Farshad Faraji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farshad Faraji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farshad Faraji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farshad Faraji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farshad Faraji 7 Nisan 1994 tarihinde Qaemshahr şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرشاد فرجی خنکداری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farshad Faraji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Farshad Faraji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Persepolis FC futbol takımında oynamaktadır. Persepolis FC takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Farshad Faraji'nin Persepolis FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farshad Faraji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/farshadfaraji3/

Farshad Faraji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farshad Faraji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farshad Faraji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farshad Faraji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rah Ahan FC U21

1 Ocak 2015 yılında Rah Ahan

4 Temmuz 2016 yılında Sanat Naft

2 Şubat 2017 yılında Saipa FC

21 Ağustos 2017 yılında Khooneh

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

19 Haziran 2019 yılında Padideh

15 Mart 2021 yılında Persepolis

Farshad Faraji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farshad Faraji şuan Persepolis FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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