Farshad Mohammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farshad Mohammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farshad Mohammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farshad Mohammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farshad Mohammadi 4 Eylül 1994 tarihinde Khomeyn, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرشاد محمدی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farshad Mohammadi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farshad Mohammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Farshad Mohammadi'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farshad Mohammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farshad Mohammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farshad Mohammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farshad Mohammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zob Ahan U21

1 Temmuz 2015 yılında Giti Pasand

1 Temmuz 2016 yılında Pars Jam

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2019 yılında Shahr Khodrou

13 Ocak 2020 yılında Zob Ahan

21 Ağustos 2021 yılında Mes Rafsanjan

Farshad Mohammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farshad Mohammadi şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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