Farshid Bagheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farshid Bagheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farshid Bagheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farshid Bagheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farshid Bagheri 5 Haziran 1992 tarihinde Kerman şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرشيد باقری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farshid Bagheri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Farshid Bagheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Farshid Bagheri'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farshid Bagheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farshid Bagheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farshid Bagheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farshid Bagheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Mes Kerman

1 Temmuz 2012 yılında Etka Gorgan

1 Temmuz 2014 yılında Saba Battery

1 Temmuz 2016 yılında Esteghlal FC

18 Mart 2021 yılında Gol Gohar

7 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

Farshid Bagheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farshid Bagheri şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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