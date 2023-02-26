Farshid Esmaeili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farshid Esmaeili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farshid Esmaeili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farshid Esmaeili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farshid Esmaeili 23 Şubat 1994 tarihinde Bandar Lengeh, Hormozgan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فرشید اسماعیلی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farshid Esmaeili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Farshid Esmaeili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Farshid Esmaeili'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farshid Esmaeili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/farshiidesmaeili8?igshid=1555m59pk3rz6

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Farshid Esmaeili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farshid Esmaeili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Farshid Esmaeili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farshid Esmaeili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Fajr Sepasi U19

1 Temmuz 2012 yılında Fajr Sepasi

3 Temmuz 2015 yılında Esteghlal FC

6 Ekim 2021 yılında Al-Arabi SC

16 Temmuz 2022 yılında Foolad

Farshid Esmaeili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farshid Esmaeili şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Farshid Esmaeili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Badr-Hormozgan, Fajr Sepasi

İran U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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