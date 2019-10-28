Faruk Alpaslan’dan Esnaf ve Sanatkara yeni müjdeler

S.S. Van Hızır Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği(TESKOMB) tarafından düzenlenen eğitim ve istişare toplantısına katıldı.

Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koopetifleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen eğitim ve istişare toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakan yardımcıları, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve genel müdür yardımcılarının yanı sıra Türkiye'de bulunan bütün federasyon yetkilileri, kooperatif başkanları ve bölge birlikleri katıldı. Eğitim ve istişare toplantısına çok verimli geçtiğini ifade eden S.S. Van Hızır Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Alpaslan, "Antalya'nın Manavgat ilçesindeki TESKOMB tarafından düzenlenen eğitim ve istişare toplantısı ile Türkiye genelinde faaliyet yürüten kredi ve kefalet kooperatiflerinin daha verimli hizmet üretmesi amaçlandı. Ayrıca gündeme gelen sorunlar ve taleplerle ilgili çözümler üretildi" dedi.

"Amacımız esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek

Yapılan eğitim programının Van için dolu dolu geçtiğini söyleyen Alpaslan, "Beş günlük toplantının her günü seminerlerle, bilgi ve istişare toplantıları ile geçti. Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren esnaf ve sanatkarlar kooperatifleri yöneticileri burada toplandı. Ekonomik durumlar konuşuldu, kooperatiflerimizin kredi verilebilirliği ve geri dönüşüm limitleri artı. Burada esnafımızın istemlerini yetkililere taşıyarak çözüm arama şansı elde ettik" dedi.

"Van için 2 maddenin 2'si tamam"

Van esnafı için elinden gelen çalışmaları yaptıklarını ifade eden Alpaslan, "Bakanlıklardan istediğimiz iki önemli işlemimiz vardı ve ikisini de çok şükür aldık. Son günde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Azerbaycan'dan, Antalya'ya Cumhurbaşkanımızın özel uçağıyla geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ile birlikte Ticaret Bakanımıza sorunlarımızı ve isteklerimizi aktardık. Birinci talebimiz, 4 yılda geri ödemesi yapılan kredinin 5 yıla çıkarılması. İkinci talebimiz; en önemlisi bizim ikinci maddemizdi. Banka iki puanlık payı artık kesmeyecek. Bu şekilde faiz oranları binde 8'den binde 6 düşmüş oldu. Seminerlerde gündeme getirdiğimiz konularla, esnafımızın kredi geri ödeme süresini uzatmış olduk. Ayrıca bankanın alacağı 2 puanlık kısmın da esnafımızın cebinde kalmasını sağladık. Böylece istediğimiz 2 maddelik talebimiz gerçekleşmiş oldu" diye konuştu.

"Esnaf teşkilatları hizmet üretiyor

Bazı kesimlerin sadece muhalefet yapmak adına yaptığı eleştirilerin kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Alpaslan, "Bu istişare toplantılarımız zaman zaman muhalefet partileri veya paralelindeki yayın organları tarafından "bunlar Antalya'da 5 yıldızlı otellerde ne gibi kararlar alınıyor" şeklinde eleştiriliyor. Biz oraya beş yıldızlı otele tatil yapmak için değil, esnafımızın konularını ve sorunlarını istişare etmek ve çözüme kavuşturmak için gittik. Toplantılar da bu amaçla düzenleniyor ve seminerlerimiz çok verimli geçiyor. Bu toplantılar sayesinde esnafımızın talebi olan üç önemli konuyu gerçekleştirdik, esnafımıza hayırlı olsun. Gazeteci yazarların sosyal medya paylaşımlarında yaptığı ve gerçeği yansıtmayan eleştirilerinin en güzel cevabı, esnafımız için alınan kararlardır. Bunu herkes çok iyi bilsin ki, esnaf ve sanatkar işini sürdürerek kendi istihdamını sağlıyor. Ayrıca yanında çalıştırdığı kişilerle birlikte ülkemizin istihdamına ve ekonomik sürecine olumlu ciddi katkılar sunuyor. Kendi alın teri ile ülkesine sahip çıkan esnafımız kendisi için alınan kararların, hükümetimizin ve devletimizin çalışmalarını çok iyi biliyor. Sadece muhalefet olsun diyerek alın teri ile hayatını sürdüren başta esnafımız ve esnaf teşkilatlarımızın yaptığı çalışmaları hor görmek, aşağılamaya çalışmak aydın geçindiğini iddia edenlere yakışmamıştır. Sadece muhalefet yapmak için yapılan bu tür eleştiriler esnaf ve sanatkarlar camiamızı da derinden üzmüştür" diyerek yapılan çalışmaların ne olduğunu bilmeyenler tarafından yapılan haksız eleştirilere cevap verdi.

Kaynak: İHA