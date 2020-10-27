Faruk Bayraktaroğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? sorusu ile Faruk Bayraktaroğlu hakkında şu sıralar internet mecrasında bilgi alınmaya çalışıyor. Biz de haberimizde bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına yer verdik.

FARUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Memleketi Ardahan’ın Posof ilçesi olan Bayraktaroğlu, Posof Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

KARİYER HAYATI