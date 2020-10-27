Faruk Bayraktaroğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Faruk Bayraktaroğlu getirilmesinin ardından Bayraktaroğlu, Faruk Bayraktaroğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? başlığı ile internette bakılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde verdik.
Faruk Bayraktaroğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? sorusu ile Faruk Bayraktaroğlu hakkında şu sıralar internet mecrasında bilgi alınmaya çalışıyor. Biz de haberimizde bu soruların cevaplarına ve daha fazlasına yer verdik.
FARUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?
Memleketi Ardahan’ın Posof ilçesi olan Bayraktaroğlu, Posof Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
KARİYER HAYATI
- Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürlüğü
- Bursa Orman Şube Müdürlüğü
- Erzurum Orman Şube Müdürlüğü
- Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü
- 27 Ekim 2020 tarihinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne asaleten atandı.