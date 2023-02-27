Faruk Bihorac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Bihorac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faruk Bihorac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faruk Bihorac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Faruk Bihorac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Bihorac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faruk Bihorac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Bihorac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faruk Bihorac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faruk Bihorac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faruk Bihorac 12 Mayıs 1996 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Фарук Бихорац şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faruk Bihorac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faruk Bihorac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faruk Bihorac'nin FC Malisheva ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faruk Bihorac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faruk Bihorac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Faruk Bihorac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faruk Bihorac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Novi Pazar

1 Ocak 2014 yılında Hajduk 1912

1 Temmuz 2015 yılında Novi Pazar

16 Ağustos 2015 yılında FK Josanica

31 Aralık 2015 yılında Novi Pazar

26 Ocak 2016 yılında Zeleznicar Lajkovac

30 Haziran 2016 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2016 yılında FK Josanica

30 Haziran 2017 yılında Novi Pazar

29 Temmuz 2019 yılında Kabel Novi Sad

27 Ocak 2020 yılında Velez Mostar

1 Şubat 2021 yılında Kabel Novi Sad

13 Ağustos 2021 yılında Akad. Pandev

1 Temmuz 2022 yılında Sileks

29 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2023 yılında FC Malisheva

Faruk Bihorac kimdir

Faruk Bihorac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faruk Bihorac şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Novi Pazar (2010-2012)

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Faruk Bihorac nereli

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